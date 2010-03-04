Експерт про Януковича, Ющенка, Євросоюз і втрачену наївність

Україна у випадку послідовного здійснення реформ задля запровадження європейських економічних та політичних стандартів зможе приєднатися до Європейського Союзу не раніше 2030 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив польський публіцист Марчін ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ у Варшаві на конференції, присвяченій ситуації в Україні.

Експерт відзначив, що новий український Президент Віктор Янукович продовжить курс євроінтеграції, оскільки йому потрібна підтримка українців, які хочуть приєднання України до Євросоюзу.

На думку М.ВОЙЧЕХОВСЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ продовжить курс попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, але сконцентрується на реальному реформуванні держави, а не на заявах про європейськість українців.

«Зникло (в українських політиків) романтичне сподівання, що ЄС візьме до себе Україну за Помаранчеву революцію. Це було наївно», - сказав він.

За словами М.ВОЙЧЕХОВСЬКОГО, Євросоюз може серйозно поставитись до заявки про приєднання України через 10 років, і рішення про поглиблену євроінтеграцію буде приймати уже наступний Президент України.

За словами експерта, реально Україна може приєднатися до Євросоюзу, який нині об’єднує 27 держав, через 20-30 років.

Водночас М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ висловив переконання, що Україна рано чи пізно приєднається до Євросоюзу.