Литвин повідав про коаліційні розклади

Голова Верховної ради Володимир Литвин вважає найбільш реальною більшість у складі фракцій Партії регіонів (ПР), Компартії, Блоку Литвина і позафракційних депутатів і готовий оголосити про створення будь-якої коаліції, незважаючи на можливі юридичні проблеми. Про мотиви своїх дій і намірів спікер розповів в інтерв`ю спеціальному кореспондентові "Коммерсантъ-Україна".

Спікер повідав про те, які варіанти коаліції обговорювалися.

"Перший варіант: три фракції – Партія регіонів, Компартія і Блок Литвина – плюс депутати з інших фракцій. Хоча є заперечення і сумніви щодо юридичної чистоти такого рішення. Другий варіант: більшість на базі двох фракцій – ПР і "Нашої України–Народної Самооборони", які сумарно налічують більше 226 депутатів. Звичайно, до них можуть приєднатися й інші депутати або фракції, зокрема блок Литвина, але кістяком коаліції будуть саме дві фракції".

Також Литвин відзначив: "Якщо буде 226 підписів, я оголошу про наявність коаліції. Конституцію кожен читає по-своєму. Одні бачать положення про те, що коаліцію створюють фракції, інші – що повинні бути підписи як мінімум 226 депутатів, які виявили бажання працювати в коаліції. Для мене головне – чи є 226 осбі, які беруть на себе відповідальність за прийняття рішень Верховною Радою".