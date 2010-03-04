ВР вирішила працювати наступного тижня у пленарному режимі

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 228 із 420 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою передбачено, що з 9 по 12 березня відбуватимуться пленарні засідання. У вівторок, 9 березня, - засідання Погоджувальної ради, пленарні засідання. 10 березня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях і фракціях; 11 березня - пленарні засідання; 12 червня - Година запитань до уряду, пленарне засідання.

Тиждень з 15 по 19 березня – робота в комітетах, комісіях і фракціях.