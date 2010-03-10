Українці поставили оцінку Ющенку (опитування)
Дані Центру Разумкова
|Віктор Ющенко
Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Зокрема, респонденти оцінювали діяльність В.ЮЩЕНКА на посаді Президента України за 5-бальною шкалою, де «1» означає дуже погано, а «5» - дуже добре. Середня оцінка склала 2,17 бали.
Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО зазначив, що така оцінка з боку опитаних є очікуваною, враховуючи надзвичайне розчарування громадян, яке відбулося за час правління В.ЮЩЕНКА. Так, повна підтримка діяльності В.ЮЩЕНКА у лютому 2010 року порівняно з лютим 2005 року впала у 17 разів (з 48,3% до 2,8%). Водночас непідтримка його дій зросла за цей період з 23,3% до 73,6%.
А.БИЧЕНКО додав, що порівнюючи виконання обов’язків Президента України різними політиками, які перебували на цій посаді, близько третини опитаних (32,6%) вважають, що найкращим Президентом був Леонід КУЧМА. 12,6% респондентів кращим Президентом назвали Леоніда КРАВЧУКА і лише 10,6% громадян вважають, що кращим Президентом України був В.ЮЩЕНКО. Відносна ж більшість опитаних (44,1%) не змогли виділити нікого з них або не відповіли на запитання.
Також відносна більшість українців (43,2%) вважає, що В.ЮЩЕНКО повинен відійти від політичного і громадського життя. П’ята частина опитаних (20,5%) вважають, що він має зайнятися громадською діяльністю. Приблизно однакові частки респондентів схиляються до думки, що В.ЮЩЕНКО має продовжити активну політичну діяльність (11,3%), та хотіли б, щоб він був притягнений до суду (12,0%). Решта опитаних не визначилися або дали іншу відповідь.
Порівняно з відповідями на аналогічне питання стосовно майбутнього Л.КУЧМИ, яке ставилося у лютому 2005 року, до В.ЮЩЕНКА населення ставиться менш агресивно: притягнення Л.КУЧМИ до суду у 2005 році хотіли 35,3% опитаних.
Дослідження було проведено з 26 лютого по 2 березня 2010 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.