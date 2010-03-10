Українці поставили оцінку Ющенку (опитування)

Українці оцінили діяльність Віктора ЮЩЕНКА на посту Президента на “двійку”.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, респонденти оцінювали діяльність В.ЮЩЕНКА на посаді Президента України за 5-бальною шкалою, де «1» означає дуже погано, а «5» - дуже добре. Середня оцінка склала 2,17 бали.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО зазначив, що така оцінка з боку опитаних є очікуваною, враховуючи надзвичайне розчарування громадян, яке відбулося за час правління В.ЮЩЕНКА. Так, повна підтримка діяльності В.ЮЩЕНКА у лютому 2010 року порівняно з лютим 2005 року впала у 17 разів (з 48,3% до 2,8%). Водночас непідтримка його дій зросла за цей період з 23,3% до 73,6%.

А.БИЧЕНКО додав, що порівнюючи виконання обов’язків Президента України різними політиками, які перебували на цій посаді, близько третини опитаних (32,6%) вважають, що найкращим Президентом був Леонід КУЧМА. 12,6% респондентів кращим Президентом назвали Леоніда КРАВЧУКА і лише 10,6% громадян вважають, що кращим Президентом України був В.ЮЩЕНКО. Відносна ж більшість опитаних (44,1%) не змогли виділити нікого з них або не відповіли на запитання.

Також відносна більшість українців (43,2%) вважає, що В.ЮЩЕНКО повинен відійти від політичного і громадського життя. П’ята частина опитаних (20,5%) вважають, що він має зайнятися громадською діяльністю. Приблизно однакові частки респондентів схиляються до думки, що В.ЮЩЕНКО має продовжити активну політичну діяльність (11,3%), та хотіли б, щоб він був притягнений до суду (12,0%). Решта опитаних не визначилися або дали іншу відповідь.

Порівняно з відповідями на аналогічне питання стосовно майбутнього Л.КУЧМИ, яке ставилося у лютому 2005 року, до В.ЮЩЕНКА населення ставиться менш агресивно: притягнення Л.КУЧМИ до суду у 2005 році хотіли 35,3% опитаних.

Дослідження було проведено з 26 лютого по 2 березня 2010 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.