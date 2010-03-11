Регіонали не хочуть пускати Тимошенко до сесійної зали ВР

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сумнівається, що колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зможе бути присутньою в сесійному залі під час пленарних засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам, коментуючи відповідний намір Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО має право приходити до парламенту як колишній прем`єр-міністр України, але це не поширюється на сесійний зал. Він додав: «Якщо є ще якісь проблеми в неї, то вона може оформитися помічником, наприклад, керівника фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА і мати вільний доступ до документів».

«Що стосується присутності в залі, то це не прописано жодним законом і навряд чи це можливо», - додав О.ЄФРЕМОВ.