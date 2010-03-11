Литвин бачить розчарування у ПР: достойних людей багато, а посад - мало

Після сьогоднішніх кадрових призначень розчарування є в Партії регіонів, а не в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, «сьогодні момент розчарування переживали не представники опозиції, розчарування було у тих, хто увійшов до коаліції, зокрема, найбільша фракція, бо це пов’язано з кадровими призначеннями».

«Дуже багато достойних людей, а посад мало. Уряд не може складатися з 450 урядовців», - пояснив В.ЛИТВИН.

Як сказав голова ВР, завтра, по суті, не будуть ухвалюватися закони, тому не буде напруження через відсутність у коаліції понад 10 народних депутатів, які склали повноваження у зв’язку з обранням їх членами Кабінету міністрів України.

В.ЛИТВИН нагадав, що наступні два тижні парламент працює не у пленарному режимі, і за цей час буде вирішено питання щодо приходу у парламент нових людей за списками тих партій та блоків, представники яких склали депутатські повноваження.

В.ЛИТВИН розраховує, що «до завтра будуть подані заяви тих людей, які перейшли на іншу роботу та обіймають посаду, яка є несумісною з депутатським мандатом».

За словами голови ВР, сьогодні були «певні побоювання, що можуть не проголосувати за складення повноважень народними депутатами України, і тоді уряд не набрав би повноважень». Результат вдалось отримати завдяки підтримці опозиції, додав він.