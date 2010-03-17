Випробування американського ядерного палива в Україні завершені

Успішно завершено чотирирічні експериментальні випробування американського ядерного палива в Україні, повідомляє прес-центр Південно-Української АЕС (ПУАЕС) за підсумками інспекції 6 паливних касет.

"За наслідками огляду, вимірювань, випробувань учасники інспекції в підсумковому акті констатували, що ця конструкція паливних збірок добре себе зарекомендувала протягом 4 років експлуатації і може використовуватися як основа під час конструювання палива для АЕС України, зокрема для реакторів типу ВВЕР-1000", - наводить повідомлення РосБізнесКонсалтинг.

З 12 по 14 березня 2010 р. на ПУАЕС тривала інспекція шістьох дослідних касет виробництва фірми Westinghouse за участю представників компанії-виробника. Американські тепловидільні збірки (ТВС-W) в активній зоні реактора блоку N3 ПУАЕС працювали з серпня 2005 р. У січні 2010 р. закінчився їх останній паливний цикл. Відповідно до програми дослідно-промислової експлуатації, вивчення стану досліджуваного ядерного палива здійснювалося щорічно, після завершення кожної річної паливної кампанії.

У 2010 р. вступає в дію другий етап проекту кваліфікації ядерного палива для України, згідно з яким в активну зону реактора енергоблока N3 Південно-Української атомної станції буде завантажена нова перевантажувальна партія, - 42 паливних збірки Westinghouse. Це паливо прибуло на станцію у вересні 2009 р.

Якщо процес кваліфікації і ліцензування американського палива завершиться успішно, в 2011 р. набуде чинності українсько-американський контракт на постачання паливних касет США для трьох з п`ятнадцяти українських енергоблоків. Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 30 березня 2008 р. уклала контракт з Westinghouse Electric Sweden AB на закупівлю ядерного палива в 2011-2015 рр. Щорічно Україна планує купувати паливо американської розробки для забезпечення планового перевантаження не менш як трьох з наявних п`ятнадцяти енергоблоків ВВЕР-1000.