У ПР впевнені, що коаліція ще поповниться бютівцями

Дуже багато депутатів від БЮТ готові працювати в коаліції.

Про це заявила депутат від Партії регіонів Юлія Новікова в ефірі 5 каналу.

"Кількість депутатів, які бажають працювати в коаліції, буде додаватися. По-перше, депутати не були впевнені, що так швидко створять коаліцію. Ніхто в це не вірив", - сказала вона.

"У кулуарних розмовах дуже багато депутатів з фракції БЮТ хочуть і готові працювати...Я впевнена, що можливості є", - заявила депутат.

Крім того, коментуючи заяви лідера Компартії Петра Симоненка щодо віце-прем`єра Сергія Тігіпка, Новікова зазначила: "Комуністи відстоюють інтереси незаможних громадян та інтереси своїх виборців".

"Це абсолютно нормально і нормальні політичні заяви, які робить Симоненко", - вважає депутат від Партії регіонів.

Як відомо, раніше Симоненко заявив, що Тігіпко перетворюється на "політичного шоумена".

Також Новікова вважає, що опозиція не буде блокувати роботу парламенту з метою недопущення складення присяги новими депутатами парламенту.

"Я не думаю, що опозиція блокуватиме роботу парламенту. Це було б абсолютно неконструктивно, абсолютно антинародно і антидержавно. Мені, чесно кажучи, такий варіант навіть розглядати не хочеться", - зазначила вона.

Українська правда