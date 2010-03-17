Медведєв назвав дату візиту у Київ
Президенти України і Росії мали телефонну розмову
Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ здійснить візит до Києва 17-18 травня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, дату візиту було узгоджено під час телефонної розмови президента двох країн Віктора ЯНУКОВИЧА і Д.МЕДВЕДЄВА.
У ході розмови було також погоджено питання синхронізації проведення військових парадів Перемоги. З такою ініціативою – провести військові паради 9 травня в один і той же час у кожній державі – під час офіційного візиту до Москви виступив Президент України. Ініціатива отримала підтримку у Кремлі, що було підтверджено під час сьогоднішньої телефонної розмови.
Також прийнято рішення, що 8 травня президенти разом зустрінуть поїзд Перемоги, яким прибудуть на парад ветерани Великої Вітчизняної війни.
У ході розмови В.ЯНУКОВИЧА та Д.МЕДВЕДЄВА йшлося про прийняте рішення стосовно трансляції телеканалу УТ-1 на територію Росії.