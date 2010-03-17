Тимошенко не сумнівається, що уряд «клептоманів і невігласів» - ненадовго

Першим пунктом діяльності опозиційного уряду стане розробка законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила голова Координаційної ради об’єднаної парламентської опозиції Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, це питання буде обговорюватися на першому засіданні опозиційного уряду, що відбудеться за тиждень.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, опозиційний уряд буде проводити роботу щодо ухвалення тих законопроектів, які були підготовлені її Кабінетом міністрів, однак не були розглянуті у парламенті. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, таких законопроектів налічується 200. «І це не буде робота лише на папері, це буде робота по здійсненню реформ», - сказала вона.

Крім того, опозиційний уряд контролюватиме кожен крок Кабінету міністрів у сфері використання державної власності.

Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, опозиційний уряд планує підготувати свій проект державного бюджету на 2010 рік, який би передбачав здійснення бюджетної реформи.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, опозиція та опозиційний уряд контролюватимуть виконання Кабміном закону про підвищення соціальних стандартів, на ухвалені якого наполягали депутати від фракції Партії регіонів.

Вона також зауважила, що опозиційний уряд буде сформований на новій основі, який відповідатиме європейській моделі. «Цей уряд буде формуватися не на галузевій основі, а на функціональному підході», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала, що саме за такої моделі буде сформований і Кабінет міністрів, коли її команда повернеться до влади. «Уряд клептоманів і невігласів Віктора ЯНУКОВИЧА прийшов ненадовго і в мене немає у цьому ніяких сумнівів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також запевнила, що міністри, які увійшли до опозиційного уряду, чітко розділятимуть у своїй роботі бізнес і владу.