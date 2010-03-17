Томенко закликає львівських чиновників не пасувати перед «донецькими»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликав львівських чиновників не боятися говорити українською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, сьогодні він перебуває з робочою поїздкою у Львівській області. Виступаючи в прямому ефірі на «Радіо-Незалежність», М.ТОМЕНКО сказав: «Парламентська опозиція зробить все, щоб захистити базові цінності Української держави».

Він наголосив, що на сьогодні немає жодної можливості через Верховну Раду ухвалити законопроект, який би обмежував сферу використання української мови. М.ТОМЕНКО запевнив, що БЮТ точно не буде голосувати за подібний законопроект.

«Я переконаний, що і “Наша Україна” не підтримає таке рішення. Все залежить від того, чи змінив свою позицію Блок Литвина, який завжди відстоював необхідність державності української мови», - сказав він.

«Отож, можна зі стовідсотковою упевненістю сказати, що жодних змін у статтю про мови Конституції України не буде ухвалено. Також сумнівно, що будуть внесені зміни в мовну політику шляхом ухвалення відповідних законів», - зауважив віце-спікер.

Водночас, заступник голови ВР наголосив, що на даний момент «для нас важливо, з одного боку, застерегти владу від наступів на українські цінності, а з іншого боку, зупинити здачу позицій». З огляду на це М.ТОМЕНКО зауважив, що його здивували повідомлення у пресі про те, що львівські чиновники доповідали російською мовою урядовій делегації по Євро-2012, закликав не боятися говорити державною мовою чиновників різного рівня.