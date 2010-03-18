Сьогодні Янукович у Криму представить нового командувача ВМС

18 березня в рамках робочої поїздки до Криму Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представить керівництву автономії і особовому складу ВМС новопризначеного командувача Військово-морських сил України, віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві оборони України.

За словами співрозмовника агентства, представлення відбудеться у Сімферополі. Зокрема, віце-адмірал В.МАКСИМОВ буде представлений керівництву Криму як старший воєнний начальник на півострові.

Водночас, як повідомили УНІАН у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України, чинний командувач ПС ЗСУ генерал-полковник Іван РУСНАК заявляє, що не писав і не збирається писати рапорт про відставку з цієї посади, як про це повідомляли ЗМІ.

У Повітряних силах наголошують, що командувач продовжує виконувати свої посадові обов’язки і не вбачає підстав для свого звільнення з цієї посади.

Як повідомляв УНІАН, чинний командувач ВМС України, адмірал Ігор ТЕНЮХ уже написав рапорт про своє звільнення в запас, аргументуючи це морально-етичними причинами. І.ТЕНЮХ обіймав цю посаду з березня 2006 року.