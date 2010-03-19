Ющенко думає, що справа про його отруєння надзвичайно важлива

Колишній Президент, лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Генеральна прокуратура буде спроможною об’єктивно завершити розслідування кримінальної справи щодо його отруєння і направити матеріали до судової інстанції.

Про це сказала УНІАН речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА, коментуючи доручення заступника генерального прокурора Віталія ЩОТКІНА керівнику слідчої групи у цій справі Галині КЛИМОВИЧ передати справу новому керівнику слідчої групи.

«Справа про отруєння Віктора ЮЩЕНКА має надзвичайно велике значення для суспільства, люди повинні знати правду. Тому зміна політичної влади не має перешкоджати об’єктивності і всебічності розслідування, і затягувати його», - зазначила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на джерела, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО 1 березня прийняв рішення забрати найбільш резонансні справи в заступника генпрокурора Миколи ГОЛОМШІ, що займався ними, і передати в Головне слідче управління, яке курує інший заступник генпрокурора – В.ЩОТКІН.

Керівництво Генпрокуратури ухвалило рішення відсторонити від справи керівника слідчої групи Г.КЛИМОВИЧ. За даними джерел, Г.КЛИМОВИЧ надійшла усна вказівка готувати передачу справи новому керівникові слідчої групи, який поки що не названий.

Довідка УНІАН. Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

29 січня 2010 року заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША заявляв, що Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА незалежно від того, залишиться чи не залишиться він Президентом.