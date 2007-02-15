Ющенко підтримує ініціативу Адамкуса

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує ініціативу Президента Литви Валдаса АДАМКУСА щодо координації зусиль країн-транзитерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні.

Коментуючи заяву В.АДАМКУСА у Вашингтоні, В.ЮЩЕНКО зазначив, що підтримує ці ініціативи і вважає, що відповідний політичний діалог необхідно розвивати.

Водночас він зауважив, що поки що на офіційному рівні відповідних змістовних переговорів по даній темі не було.

«Хоча, безумовно, розуміння є, і не тільки в політичних колах, про те, що транзитна діяльність держави є окремою економічною діяльністю, яка повинна гармонізуватися і інтегруватися з аналогічними економіками партнерів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що у своєму виступі в Мюнхені він підкреслював, що невід’ємним компонентом формування єдиного європейського енергетичного ринку мають стати країни-транзитери. «Це окрема економіка, це окрема система інтересів, яка повинна гармонізуватись в рамках загальноєвропейського оптового ринку», - наголосив він, додавши, що це правильна політика, яка потребує окремого розділу при розробці енергетичної стратегії Європи.

В.ЮЩЕНКО привітав той факт, що за останні півроку Європа відгукнулась на заклики України щодо посиленої уваги до регіону Центральної Азії.

«Я сподіваюсь, що найближчим часом ми будемо свідками розробки спеціальної енергетичної стратегії ЄС-Центральноазійський регіон і, безумовно, в цьому контексті Україна та інші країни-транзитери не повинні бути забуті», - підкреслив глава Української держави.

Він наголосив, що країни-транзитери повинні стати однією з концепцій європейського енергетичного проекту.

Як повідомляв УНІАН, В.АДАМКУС, перебуваючи 13 лютого у Вашингтоні, заявив, що Литва спільно з Україною та Білоруссю розробляє стратегію на повалення домінації російських енергоресурсів на ринку країн Східної Європи.

За словами Президента Литви, ці три країни працюють над розробленням альтернативних шляхів енергопостачань через західнолитовський порт Клайпеда. Литовський президент розраховує, що, приміром, нафту постачатимуть із Норвегії та Венесуели залізницею з метою покриття "негайних потреб".