Начальником вінницької міліції став головний охоронець Литвина

Заступник міністра внутрішніх справ Віктор РАТУШНЯК сьогодні представив нового начальника Головного управління МВС у Вінницькій області генерал-майора міліції Валерія НОНІКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС у Вінницькій області.

«О 09.00 заступник міністра В.РАТУШНЯК представив Валерія НОНІКА особовому складу ГУМВС області», - повідомили у відділі зв’язків з громадськістю.

Новопризначений начальник ГУМВС у Вінницькій області В.НОНІК з листопада 2003 року по січень 2005 року очолював УМВС у Кіровоградській області. Також він був керівником служби охорони Блоку Литвина.