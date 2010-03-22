На килимі у Януковича Азаров буватиме щопонеділка

Щопонеділка о 12.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрічатиметься з головою уряду Миколою АЗАРОВИМ, щоб спільно підбивати підсумки минулого тижня і планувати наступний.

Як повідомляється на офіційному сайті Президента, про це глава держави і керівник уряду домовилися сьогодні під час зустрічі в Адміністрації Президента.

За дорученням Президента прем’єр-міністр поінформував його про хід підготовки бюджету-2010.

М.АЗАРОВ доповів главі держави перший варіант проекту бюджету поточного року, а також основні параметри, на які уряд планує вийти у ході розробки цього документа.

Президент України нагадав, що половина керівників регіонів призначена, тож їх можна вже залучати до бюджетного процесу, «щоб вони бачили, на що можуть розраховувати».

Глава держави також зазначив, що вже до кінця поточного тижня треба призначити решту голів облдержадміністрацій.

За результатами зустрічі з представниками Всеукраїнських професійних спілок та професійних об’єднань глава держави доручив уряду налагодити системну співпрацю з профспілками.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що соціально-економічна ситуація в Україні змінюватиметься на краще і доручив прем’єр-міністру інформувати його про першочергові заходи та пріоритетні напрямки діяльності, які визначатиме уряд.

Президент доручив вже цього тижня підготувати і провести спільну з урядом нараду з пенсійної реформи. «Ми повинні разом розглянути всі питання, що стосуються пенсійної реформи. Насамперед визначити, що ми можемо зробити і що можемо очікувати», – підкреслив глава держави.

Відповідаючи на запитання Президента щодо організації роботи з попередження повеней, прем’єр-міністр доповів, що в уряді створено відповідну комісію, яка провела два робочих засідання, розроблено план заходів, розпочато фінансування.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ і М.АЗАРОВ також обговорили проблемні питання підготовки в Україні фінальної частини футбольного Євро-2012.