Азарову радять пояснити українцям, за що вони страждають
Кінах підказує уряду "постійний діалог"
Народний депутат України Анатолій КІНАХ переконаний, що новий український уряд Миколи АЗАРОВА може бути ефективним лише, якщо працюватиме командними методами.
Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.
“Головне буде залежати, наскільки це буде команда однодумців, на скільки уряд буде працювати системно, в тому числі буде спроможний на проведення непопулярних заходів, але не просто, як самоціль, а в режимі постійного діалогу з суспільством, з тим, щоби мати постійний зв’язок, з тим, щоби люди – громадяни України розуміли за що вони страждають, що попереду, яка мета, і наскільки це важливо для виходу з кризи, і ефективного розвитку”, - сказав депутат.
За його словами, нинішньому українському уряду доводиться працювати у дуже складних умовах, які не мають аналогів за всю історію незалежності України. До таких умов А.КІНАХ відніс значне падіння ВВП та промислового виробництва, особливо в галузях, що є бюджетоутворючими, таких як машинобудування (падіння в 45% за 2009 рік), будівництво (мінус 52%), автомобілебудування зі світовим “рекордом” падіння в 82%.
“Якщо ці вимоги, і ці умови будуть виконані щодо командної системної роботи не на інтереси окремої політичної сили, а в першу чергу, на інтереси держави, включаючи ефективну динаміку структурних реформ, то буде результат. Якщо таких складових в роботі уряду не буде, то однозначно, що доведеться приймати рішення, і це буде дуже серйозно впливати на розвиток подій в Україні з точки зору виходу з кризи і створення умов для розвитку”, - наголосив А.КІНАХ.
“Я впевнений, що уряд це розуміє, а далі – покаже час”, - додав він.