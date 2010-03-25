Експерт нагадав НБУ, що джгут при кровотечі накладають ненадовго

Більшість заходів, здійснених керівництвом Національного банку України під час кризи, мали позитивний вплив. Про це в інтерв’ю журналістам заявив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«Монетарне регулювання грошової маси – правильний крок, який дозволив стримати інфляцію. З іншого боку, це дещо паралізувало економіку, яка "переохолонула". Гроші мають обертатися», – наголосив банкір.

За словами голови правління Банку Кіпру, сковуючи грошову масу, вирішуються одні питання, але виникає низка інших проблем.

«Це як джгут в медицині – його можна і навіть треба накласти, щоб зупинити кровотечу, але не більше, ніж на дві години, бо можна втратити кінцівку взагалі. Так і з економікою: можна стримати інфляцію, наклавши джгут і припинивши грошовий водоспад, але перетримувати ці дії не варто», - підкреслив Владислав Байрака.

До основних прорахунків керівництва Нацбанку професійний банкір відніс питання курсового регулювання та політику роботи з банками, які перебували в зоні ризику.

«НБУ у свій час припустився помилки, не пом’якшивши курсове падіння, яке виявилося занадто різким. Також потрібно було б в період кризи більш критично поставитися до банків, які перебували в зоні ризику. На утримання банківської системи були витрачені колосальні кошти, а отриманий ефект від цього вийшов дещо незбалансований – майже як за Шекспіром - "багато шуму із нічого"», – зазначив Владислав Байрака.

Нагадаємо, що у 2009 році Банк Кіпру ввійшов до числа семи банків, що отримали найвищу оцінку надійності депозитів «5» за даними незалежного агентства «Кредит-Рейтинг». У цьому рейтингу було представлено 73 банки.