У Януковича народжується нова «просунута» модель ВЕЗ

Кабінет міністрів і Адміністрація Президента України зараз обговорюють нову модель закону про вільні економічні зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку віце-прем`єр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, «такого закону про ВЕЗ, як був, – не буде... Нова модель ВЕЗ зараз обговорюється між урядом і Адміністрацією Президента. Ця буде зовсім інша модель, де буде добросовісна конкуренція».

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, дія нового закону про ВЕЗ повинна, за великим рахунком, поширюватися на територію всієї країни, щоб залучити потік інвестицій на розвиток економіки України.

«Україна повинна бути взагалі вся - ВЕЗ, тому що потрібно якось обіграти наших східноєвропейських сусідів по інвестиціях, країни з більш надійною і перевіреною юридичною правовою системою, і Китай, як світову губку інвестицій», - пояснив віце-прем`єр.

Він розповів про суть даного закону і його переваги. «Що таке ВЕЗ? Це вздовж великих портів територія, де немає податків, але при в`їзді в країну ви перетинаєте митні кордони України. Єдина перевага для ВЕЗ – це те, що люди, які працюють сьогодні з низькими зарплатами, можуть на підприємствах, що працюють у ВЕЗ, одержати додаткову зарплату, а муніципалітети одержати від цього податки», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. В Україні існує 11 спеціальних (вільних) економічних зон і 9 територій пріоритетного розвитку.

Закон «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 1992 року не містить граничних термінів дії ВЕЗ.

В результаті, в 1998-1999 рр. в Україні були створені ВЕЗ і ТПР з терміном дії 60 років.

Відповідно до законодавства, у 2007 році пільги з оподаткування під час реалізації інвестиційних проектів суб`єктам ТПР і ВЕЗ не надавалися.