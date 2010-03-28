Як зустрінуть Януковича у Вашингтоні?
22:26, 28 березня 2010Політика
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Міністр обговорив підготовку візиту
|Костянтин ГРИЩЕНКО
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зустрічі К.ГРИЩЕНКА з представниками американського уряду відбулися вчора в рамках Брюссельського форуму.
Зокрема, йдеться у повідомленні, у ході зустрічей сторони обговорили актуальні питання двосторонніх українсько-американських відносин, включаючи підготовку візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до США з метою участі у Саміті з ядерної безпеки, який відбудеться 12-13 квітня у Вашингтоні.
Було також підтверджено готовність України та США продовжити розвиток двосторонніх відносин відповідно до Хартії про стратегічне партнерство та висловлено зацікавленість у розширенні торговельно-економічного співробітництва між двома країнами.
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