Як зустрінуть Януковича у Вашингтоні?

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіпом ГОРДОНОМ та помічником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Александром ВЕРШБОУ підготовку візиту Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Вашингтона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зустрічі К.ГРИЩЕНКА з представниками американського уряду відбулися вчора в рамках Брюссельського форуму.

Зокрема, йдеться у повідомленні, у ході зустрічей сторони обговорили актуальні питання двосторонніх українсько-американських відносин, включаючи підготовку візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до США з метою участі у Саміті з ядерної безпеки, який відбудеться 12-13 квітня у Вашингтоні.

Було також підтверджено готовність України та США продовжити розвиток двосторонніх відносин відповідно до Хартії про стратегічне партнерство та висловлено зацікавленість у розширенні торговельно-економічного співробітництва між двома країнами.