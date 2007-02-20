Вітренко про вступ України в НАТО. Прес-конференція в УНІАН з трансляцією на 5 каналі
18:20, 20 лютого 2007Політика
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21 лютого о 16-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція лідера ПСПУ Наталії Вітренко і голови Всеукраїнської профспілкової організації «Конфедерація праці України» Володимира Марченка на тему: “Вступ України в НАТО. Правові підстави і політичні наслідки” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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