Яценюк хоче, щоб Янукович був "взірцем" й призначив дострокові вибори ВР
Політик бачить підстави
Лідер партії "Фронт змін" Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що рішення Конституційного Суду щодо формування коаліції створює умови для проведення дострокових виборів до Верховної Ради.
Таку думку А.ЯЦЕНЮК висловив напередодні у ефірі телеканалу "Україна".
"Це рішення не дало жодної легітимізації чинної коаліції. В Україні треба змінити виборчу систему, за якою повинні голосувати за депутата, а не за партію. Гарант Конституції повинен бути гарантом, а не просто табличкою "Президент України", і він зобов’язаний виконувати Конституцію і бути взірцем цього виконання. У Президента з`явилися повні конституційні права для припинення повноважень цього парламенту. Якщо зараз провести нові вибори, начебто, це погано. Але з іншого боку – це п’ять років стабільності", - сказав А.ЯЦЕНЮК.
На його думку, визначальними у цьому стануть перші шість місяців діяльності коаліційної більшості.
"Це термін очікувань, він закінчується. Якщо ці очікуванні не виправдані, рейтинг у Президента і у провладної коаліції падає. Якщо рейтинг починає падати, що відбувається з "тушками", які знаходяться у коаліції? Вони почнуть тікати з тієї коаліції. Це вулиця з двостороннім рухом, і тому і новий Президент, і нова влада стане на граблі, і тому вони будуть думати, яким чином втримати цю коаліцію", - пояснив він.
"ЯНУКОВИЧ відповідно до даного рішення Конституційного Суду фактично отримав право, а точніше, обов’язок розпустити цей парламент. Це рішення не встановило ніякого факту, що уряд і коаліція, яка сформована цим парламентом, є легітимними", - заявив А.ЯЦЕНЮК.
Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 8 квітня оприлюднив рішення щодо легітимності чинної коаліції, яким підтвердив право окремих народних депутатів, зокрема тих, які не перебувають у складі фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, входити до складу коаліції.