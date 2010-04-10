Азаров прибув до Москви

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув із робочим візитом до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВА супроводжують міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО, заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН, а також тимчасово повірений у справах України в РФ Євген ГЕРАСИМОВ.

За даними Управління зв`язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, М.АЗАРОВ проведе переговори з прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ у резиденції керівника уряду Російської Федерації в Ново-Огарьово.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня під час телефонної розмови М.АЗАРОВ домовився сьогодні в Москві зустрітися з В.ПУТІНИМ.

Прес-служба уряду Росії повідомляла, що зустріч прем`єрів запланована в заміській резиденції Ново-Огарьово на 17.30 мск.

Пізніше в прес-службі уряду РФ уточнили, що зустріч М.АЗАРОВА і В.ПУТІНА відбудеться в аеропорту «Внуково-2».

Передбачається, що після цього В.ПУТІН вирушить до Смоленської області, де сьогодні сталася катастрофа літака Президента Польщі.