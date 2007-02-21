Ющенко призначив представника Президента в Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Віктора ШЕМЧУКА Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим.

Указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. В.ШЕМЧУК народився у 1970 році в Тернополі. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка. Державний радник юстиції 3-го класу, з березня 2005 р. обіймав посаду прокурора Криму.

Як повідомляв УНІАН, до цього призначення В.ШЕМЧУК з березня 2005 р обіймав посаду прокурора АР Крим. У січні цього року В.ШЕМЧУК заявив, що керівництво Генпрокуратури запропонувало йому написати рапорт про звільнення і перевестися на роботу в інший регіон України, але він відмовився від цього.

20 лютого перший заступник генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ представив колегії прокуратури Криму нового главу відомства Володимира ГАЛЬЦОВА.

Як повідомив С.ВИНОКУРОВ, наказом Генпрокуратури від 19 лютого 2007 року відповідно до рішення Печерського суду м. Києва В.ГАЛЬЦОВ поновлений на посаді прокурора АРК, і у зв`язку з цим за чинним законодавством В.ШЕМЧУК підлягає звільненню. С.ВИНОКУРОВ підкреслив, що В.ШЕМЧУКА з посади ніхто не знімав – це рішення суду, а В.ГАЛЬЦОВ був звільнений з посади з порушеннями законодавства.