Екс-міністри закордонних справ України виступають проти набуття Україною нейтрального статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час подіумної дискусії “Скільки коштуватиме нейтралітет Україні”, організованої Інститутом світової політики.

“Вважаю кон’юнктурним рішення нинішньої влади перейти до позаблокового статусу”, - підкреслив Борис ТАРАСЮК, який очолював МЗС у 1998-2000 роках і з лютого 2005-го по січень 2007-го.

Він зазначив, що Україна визначилася на політичному і на законодавчому рівні щодо свого курсу на членство в НАТО. За його словами, політична еліта в Україні досі розділена в залежності від зовнішніх впливів.

“Це дуже погано, оскільки позиція частини політичної еліти змінюється в залежності від кон’юнктури, і приклад нинішньої влади є показовим в цьому відношенні”, - додав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, з точки зору геополітики Україна не може бути в “сірій”, невизначеній зоні безпеки, в якій вона перебуває сьогодні. На думку екс-міністра, це приводить до того, що сусід України, в даному разі Росія, розуміючи, що Україна тимчасово перебуває в стадії невизначеності, робить все для дестабілізації ситуації і підпорядкування України своїм національним інтересам.

Він також відзначив, що Україна не має коштів для того, щоб самотужки забезпечити свою національну безпеку. ”Вихід полягає в тому, щоб знайти більш дешевший, ефективний і надійний спосіб забезпечення своєї безпеки, а цей спосіб визначений і перевірений часом – участь в Організації Північно-Атлантичного договору, стаття 5 якого передбачає гарантії”, - сказав екс-міністр.

Щодо фінансового аспекту нейтрального статусу, то Б.ТАРАСЮК навів розрахунки, що витрати на оборону на душу населення в нейтральній Швеції в 4,5 рази більші, ніж оборонні витрати на душу населення країни-члена НАТО Польщі.

Також екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО (глава МЗС з грудня 2007 року до березня 2009) зазначив, що з фінансової точки зору нейтральний статус Україні не підходить. “Говорячи про такі речі, як позаблоковість і нейтральність, і не вирішивши питання про гарантії - це шлях до ситуації, коли Україна насправді буде беззахисною”, - вважає В.ОГРИЗКО.

Він також підкреслив, що в жодному законі України статусу позаблоковості не визначено, натомість курс до НАТО прописаний.

Цю думку поділяє і екс-міністр закордонних справ Геннадій УДОВЕНКО (очолював МЗС у 1994-1998 роках). Він відзначив, що для того, щоб Україна стала нейтральною державою, необхідно внести суттєві корективи в законодавство, оскільки законами України не передбачається нейтральний або позаблоковий статус. Він також вважає, що необхідно розібратися, що таке нейтралітет, і чи може Україна бути нейтральною державою.

Екс-міністр закордонних справ Анатолій ЗЛЕНКО (очолював міністерство у 1990-1994, 2000-2003 роках) у свою чергу зазначив, що він завжди категорично виступав проти нейтрального статусу. За його словами, на сьогодні в Україні немає ні засобів, ні можливостей для реалізації такої політики. За словами А.ЗЛЕНКА, нейтральний статус вимагав би масштабної перебудови державного механізму. Він також наголосив, що нейтральний статус не дає повної гарантії безпеки країни.