Лукашенко: політика США і Росії щодо Киргизстану - погана і недалекоглядна

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає недалекоглядною політику Росії і США щодо Киргизстана.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні журналістам, коментуючи події в Киргизстані.

"Я вважаю, що політика, по-перше, американців, а по-друге, росіян щодо цих подій дуже погана і недалекоглядна. Вони повинні були заявити про неприйнятність подібних дій киргизької опозиції", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі також додав: "Якби таке відбувалося в моїй країні і хтось повів би людей під кулі - мало б таким не видалося. І нічого дорікати Курманбеку БАКІЄВУ за те, що влада застосовувала силу, захищаючи себе. Адже якщо влада не може захистити себе і свій народ, то що це за влада?".

На думку О.ЛУКАШЕНКА, тим силам, які прийшли сьогодні до влади в Киргизстані, "треба ще добре подумати про те, як себе легітимізувати".

Президент Білорусі розцінює події в Киргизстані як державний антиконституційний переворот. "Не дай Бог, щоб таке сталося у нас. І іншим державам я теж не бажаю чогось подібного. І не треба проводити паралелі з тим, що відбувалося під час "тюльпанової революції". По-перше, тоді не перестріляли людей. А по-друге, Аскар АКАЄВ тоді відмовився від посади. Нинішній Президент від посади не відмовлявся. І не дай Бог киргизьким опозиціонерам посадити або, гірше, застрелити К.БАКІЄВА. Це вийде боком", - упевнений він.

"Що стосується питання, хто за цим стоїть, то щоб відповісти на нього, треба точно знати відповідь. У мене немає поки що такої точної інформації, але вона з часом випливе", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

"Уявіть, що це трапилося б у Білорусі. Але тільки, звичайно, не з О.ЛУКАШЕНКОМ (якби О.ЛУКАШЕНКА усунули, то, крім білоруського народу, більшої його частини, ніхто б не страждав – всі б аплодували), а якби усунули білоруського опозиціонера, який прийшов до влади. Що б тоді почалося? Вили б, кричали, нили: неконституційно, диктатура і так далі. А сьогодні всі мовчать: США мовчить, а Росія, ви знаєте, які зробила заяви. Але чомусь ніхто з них не сказав, що це антиконституційний державний переворот", - сказав він.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО зазначив: "Я не хочу образити нинішні сили, які прийшли до влади в Киргизстані. Але хотів би сказати тим, хто сьогодні дорікає К.БАКІЄВУ у клановості й у тому, що він розвалив країну... Виникає питання: а що, ми вчора цього не бачили? І я в цьому плані абсолютно чистий. Я двічі мав із К.БАКІЄВИМ принципову розмову (у нас були добрі стосунки), і я прямо сказав йому: Курманбек, дивися, щоб не наступити на ті самі граблі. Але я знаю про синів К.БАКІЄВА – повірте, жити з шиком у такій країні як Киргизстан просто неможливо. Це бідна країна. І дорікати К.БАКІЄВУ за те, що він її розікрав - просто сміх. Він кидався по різних країнах, здобуваючи кредити. І я знаю, куди він їх вкладав: у Киргизстані будувалася гідроелектростанція. Росія пообіцяла кредит, а потім відмовила. І він говорив мені: "Я змушений був залишити американців (на базі "Манас"), тому що вони хоч платять гроші за оренду".

Як повідомляв УНІАН, у Киргизстані 7 квітня 2010 року виникли масові акції протесту. Опозиція повідомила, що уряд пішов у відставку, а Президент К.БАКІЄВ виїхав з Бішкека у невідомому напрямку. Опозиція оголосила про відставку Кабміну і створення тимчасового уряду.