Експерт порадив регіоналам сильний хід у бік БЮТ

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що питання переформатування парламентських комітетів перебуває більше у площині піару, а переговори про обмін посад можуть призвести до активізації відцентрових процесів у фракції БЮТ і до чергового розколу.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо перспектив перерозподілу керівних посад у парламентських комітетах, переданому УНІАН.

На думку експерта, «регіоналам» варто було б піти назустріч опозиції, виділити їм встановлені комітети, і це був би сильний хід, однак натомість вони матимуть зайву можливість для загострення суперечностей усередині БЮТ. «Ідея обміну комітетів посилить відцентрові процеси в опозиційних фракціях і стимулюватиме ряд депутатів до переходу в коаліцію. Тому, швидше за все, позицію БЮТ у цьому питанні варто розцінювати як PR-технологію», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, неготовність коаліції перерозподілити на користь опозиції необхідні комітети свідчить про нездатність провладних фракцій домовитися.

«Команда ЯНУКОВИЧА намагається видавити з ситуації максимум дивідендів. Вони не готові шукати компроміс зі слабкими, на їх погляд, партнерами. Саме в цьому і полягає прагнення нівелювати значущість фракції КПУ шляхом інкорпорації до коаліції окремих депутатів з опозиції. Коли тільки цю мету буде досягнуто, комуністи перейдуть до розряду «кульгавих качок» і з ними просто перестануть рахуватися, як у випадку з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ», - підсумував О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ вимагає розглянути питання про перерозподіл парламентських комітетів між опозицією і коаліцією, щоб комітети, які мають контролюючі функції, очолили представники опозиції.

13 квітня під час Погоджувальної ради лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що фракція БЮТ весь тиждень готувала свої пропозиції щодо перерозподілу комітетів. За словами лідера фракції БЮТ, вчора всі пропозиції було передано до Регламентного комітету.

В інтерв`ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що фракція Партії регіонів готова обміняти керівництво у парламентському Комітеті з питань свободи слова і інформації на керівництво в Комітеті з питань податкової і митної політики.