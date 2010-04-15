Азаров обіцяв МВФ удвічі урізати пенсії працюючим пенсіонерам?

Уряд Миколи АЗАРОВА зобов’язується скоротити на 50% пенсії працюючим пенсіонерам та звузити можливості для підприємців щодо отримання права на спрощену систему оподаткування. Натомість український уряд просить Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердити нову програму stand-by на період з червня 2010 р. по грудень 2012 р.

Про це йдеться в листі про наміри уряду України до директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОСС-КАНА, повідомляє «РБК – Україна » з посиланням на копію цього документа.

Звертаючись за фінансовою допомогою до МВФ, серед іншого уряд М.АЗАРОВА обіцяє реформувати пенсійну систему. «В якості першого кроку знизимо виплати працюючим пенсіонерам, знизивши їх пенсії до 50% від загального розміру (але не нижче прожиткового мінімуму). Також реформуємо механізм пенсійних нарахувань...», - повідомляють урядовці Д.СТРОСС-КАНА.

Також уряд України має намір знизити поріг звернення для платників за спрощеною системою оподаткування до 300 тис. грн. на рік як для фізичних, так і для юридичних осіб.

У листі до Д.СТРОСС-КАНА, Кабмін зобов`язується внести в проект держбюджету на 2010 р. дефіцит сектору загального держуправління на рівні 5% ВВП - не більше 54 млрд. грн.

«Згідно з цим, доходи плануються на рівні 313 млрд. грн., а витрати будуть у рамках 367 млрд. грн..», - йдеться в документі.