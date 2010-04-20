Азарову пропонують запровадити «гнучкі» податки на розкіш

Представники депутатського об`єднання в парламенті «За Харківщину!» звернулися до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з пропозицією запровадити систему податків на розкіш, яка буде орієнтована на наповнення місцевих бюджетів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України, уповноваженого ДО «За Харківщину!» Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Депутати пропонують на державному рівні оподатковувати частину предметів розкоші (прикраси, літальні апарати, судна) й розподіляти надходження від них між центральним і місцевими бюджетами в пропорції 50:50. А надходження від іншої частини предметів розкоші (нерухомість і дорогі автомобілі) - повністю залишати на місцевому рівні.

При цьому, йдеться в повідомленні, місцеві органи влади повинні мати право регулювати ставку податку на розкіш по кожній групі товарів, відштовхуючись від законодавчо встановленого мінімуму. Це створить можливість для конкуренції регіонів на основі гнучкої фіскальної політики. Кошти від податків на розкіш повинні надходити на спеціальні рахунки й витрачатися цільовим чином, вважають депутати.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в рамках запровадження податку на розкіш, із метою підтримки національного виробника ювелірної продукції, слід запровадити підвищені ставки податків на імпортні ювелірні прикраси й прирівняні до них предмети (дорогі марки телефонів, годинників).

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що для успішного запровадження податків на розкіш в Україні необхідно вирішити декілька принципових завдань. Перше – провести ефективну диференціацію шкали оподаткування нерухомості й автотранспорту (повинні оподатковуватися вартість, а не площа й об`єм). Друге - не допустити заниження вартості активів. Третє - не оподатковувати банківські вклади громадян в українських банках (щоб не спровокувати відтоку коштів і підвищення процентних ставок). Четверте – «вистояти» перед натиском лобістів, які рано чи пізно добиватимуться пом`якшення податкового режиму для власного бізнесу.

«Але головне, щоб кошти від податків на розкіш йшли не на компенсації пільг для великого бізнесу, а на стимулювання розвитку регіонів і вирішення соціальних проблем», - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.