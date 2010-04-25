Регіонали пояснили, у якому випадку Янукович розірве угоду про флот
Протистояння ще буде тривати
Президент Віктор Янукович готовий денонсувати угоду щодо російського флоту, якщо Конституційний Суд визнає її незаконною.
Такий висновок можна зробити зі слів лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова в інтерв`ю 5 каналу.
Як відомо, 21 квітня Янукович і президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року.
За його словами, ні президент, ні Кабмін, ні фракція Партії регіонів у Верховній Раді не будуть звертатися до КС, щоб отримати роз`яснення щодо цієї угоди.
Депутат наголосив, що "дана процедура пройшла у рамках законів і Конституції", повідомляє прес-служба Партії регіонів.
"У цьому в нас немає жодних сумнівів...Юристи, з якими я розмовляв, і фахівці в цій області говорять, що з юридичної точки тут усе чисто", - сказав Єфремов.
При цьому депутат підкреслив, що президент як гарант Конституції готовий виконати рішення КС у випадку, якщо той визнає підписану угоду неконституційною.
Коментуючи майбутній розгляд у парламенті питання про ратифікацію угоди між Україною і Росією, Єфремов підкреслив, що копію угоди в п`ятницю отримали всі керівники парламентських комітетів.
"Тому всі розмови, що у них не було часу ознайомитися і провести дискусію, - блеф. Необхідно ставитися конструктивно до своєї роботи і робити те, що необхідно для держави", - заявив він.
Крім того, відповідаючи на питання, коли завершиться політичне протистояння в країні, депутат сказав, що жорстке протистояння ще буде тривати "якийсь проміжок часу".
"Але в міру того, як суспільство почне усвідомлювати, що реформи і дії, які починаються, в кінцевому підсумку йдуть на благо нашій державі, вони почнуть спадати", - зазначив Єфремов.