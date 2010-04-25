Вінський сплюсував статки українських олігархів

На перешкоді проведенню в Україні реформ за європейським зразком стоїть кланово-олігархічна система влади.

Про це заявив лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський в ефірі радіо «Промінь» в неділю, 25 квітня.

Політик апелював до опублікованого в одному з останніх номерів тижневика «Фокус» рейтингу 200 найбагатших людей України: «Якщо сплюсувати їхні статки, то вони практично дорівнюють річному ВВП нашої держави. Тобто обмежене коло олігархів володіють 80 відсотками нашого національного багатства».

«Немає жодної країни в Євросоюзі, яка має такий формат розподілу національного багатства. І доки ми не розв’яжемо це питання, доки не змінимо кланово-олігархічну систему - все інше є пустими розмовами», - додав він.

Й.Вінський також наголосив, що «Євросоюз - не благодійне товариство, і тому він не буде рятувати за власний рахунок 45-мільйонне населення України, в той час як купка українських олігархів займатиметься власним збагаченням».

«Подивіться на Польщу, Словаччину – це ті країни, які стартували навіть з гірших умов, ніж Україна, але сьогодні мають незрівнянно кращі результати. В чому різниця між нами? В цих країнах нема олігархічної системи», - підкреслив лідер партії «Народна влада».