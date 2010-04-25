В телевізорі не з'явилися ні Тимошенко, ні Герман

На програму "Точка зору" на Першому національному не прийшли ні Юлія Тимошенко, ні Ганна Герман.

Натомість у програмі взяли участь політологи Володимир Фесенко та Андрій Єрмолаєв.

Як повідомила "Українській правді" прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, програма за участю експертів йде у запису.

Як відомо, раніше прес-служба телеканалу повідомила, що у програмі в неділю ввечері візьмуть участь Тимошенко і Герман. Водночас прес-секретар лідера БЮТ заявила, що Тимошенко не піде на ефір з Герман, а БЮТ делегує на цю програму Олега Ляшка.

За словами Сороки, "за годину до ефіру пан Юрій Громницький (ведучий програми) підтвердив, що відбудеться програма за участю Ляшка та Герман. Олег приїхав, його навіть загримували, також в студію приїхала Герман, але за три хвилини відмовилася виходити в ефір з нашим представником".

"Вона злякалася, їй немає чого сказати, і все це запрошення в ефір - це була просто провокація з боку і самої Ганни Миколаївни, і Першого національного", - сказала прес-секретар.

Вона повідомила, що БЮТівець запропонував ведучому провести ефір без Герман, однак Громницький відмовився: "Громницький сказав - ні, такого не може бути, редакція на це не погодиться. От така свобода слова зараз у нас в країні відбувається".

У свою чергу Герман в коментарі "Українській правді" спростувала інформацію про свою відмову від участі у програмі.

"У неділю вони (організатори ефіру) мені подзвонили, що Юлія Володимирівна відмовилася від ефіру і у зв`язку з цим прямий ефір не відбудеться. На тому закінчилося, і я туди не поїхала", - сказала вона.

"Я запрошую ще раз Юлію Володимирівну на ефір і ще раз прошу УТ-1, щоб дав їй час, оскільки вона всюди заявляє, що вона не може дістатися на державне телебачення", - заявила Герман.

"Державне телебачення готове дати їй час для дискусії, але Юлія Володимирівна не може диктувати, хто буде її опонентом, не може диктувати, які будуть запитання до неї і не може визначати журналістів, які повинні з нею працювати", - наголосила вона.

Пізніше Герман ще раз зв`язалася з УП і заявила: "Коли вони подзвонили, я вже була в дорозі до них (до студії). Я доїхала до Мельникова (вулиця, де знаходиться телецентр), Бенкендорф вийшов з квітами, привітав мене з днем народження і сказав, що не може мені сьогодні представити ефір, тому що не прийшла Тимошенко. Я повернулася і пішла".