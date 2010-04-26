У Януковича кажуть, що голоси за ратифікацію угоди щодо ЧФ РФ є

У парламенті є необхідна кількість голосів для ратифікації угоди про продовження базування в Криму російського флоту.

Про це заявив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін в ефірі телеканалу ICTV.

"Я переконаний, що угода буде ратифікована парламентом, адже там є необхідна кількість голосів, які підтримують саме такий розвиток подій, тобто пролонгацію перебування Чорноморського флоту на території України", - зазначив він.

"Це економічно вигідно Україні... Це розумно з усіх точок зору", - наголосив глава адміністрації президента.

Львочкін також заявив: "Тут ключове слово - оренда. Оренда української військової бази російським Чорноморським флотом. Україна має власність на всі абсолютно споруди, на всі приміщення і на все, що знаходиться на території бази".

"Росія орендує, і платить за це дуже високу ціну", - додав він.

Українська правда