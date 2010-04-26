Увечері центр Києва перекриють заради Путіна

ДАІ попереджає про обмеження в русі у зв’язку з приїздом сьогодні до Києва Путіна

Столична ДАІ попереджає водіїв про тимчасові обмеження в русі транспорту у зв’язку з приїздом сьогодні до Києва прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, зокрема, тимчасові обмеження діятимуть орієнтовно з 18.50 по шляху проходження кортежу офіційної делегації з аеропорту «Бориспіль» до центру міста, і в зворотному напрямку близько 21 години.

Крім того, зазначили в ДАІ, між українською та російською сторонами заплановані переговори, що проходитимуть в приміщенні Кабінету міністрів на вул. Інститутській, а також зустріч В.ПУТІНА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на вул. Банковій.

Враховуючи це, Державтоінспекція міста рекомендує водіям за можливістю планувати свої поїздки таким чином, щоб утриматись від відвідування центральної частини міста ввечері з 19-ї до 21.30.

Але якщо така потреба все ж виникла, то водіям слід бути уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, а також не залишати транспорт з порушенням правил паркування, підкреслили в Управлінні ДАІ.