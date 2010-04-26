Вінський може об'єднатися із СПУ, але не з Морозом

Процес розпаду Соціалістичної партії України продовжуватиметься і далі, якщо в ній не відбудеться заміна лідера.

Про це заявив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський в інтерв`ю Інтернет-виданню «Главком», коментуючи інформацію про те, що СПУ незабаром може очолити Василь Цушко.

«Соцпартія повинна або замінити лідера, або розпадатиметься далі. Ну, а як інакше, якщо лідер партії не одержує підтримки половини політради? Такого прецеденту не було в історії партії», - сказав Вінський.

«Морозу потрібно було в 60 років піти почесним головою партії і провести ротацію, але він цього не зробив. Причому краще буде, якщо Мороз сам ініціює ці зміни, тому що якщо він особисто буде в цьому зацікавлений, цей процес пройде безболісно і м`яко. І краща кандидатура на нового лідера партії – це Цушко», - додав лідер партії «Народна влада».

Вінський також високо оцінив професійні якості нинішнього міністра економіки: «Він (В.Цушко) – економіст по професії, більше десяти років працював в бюджетному комітеті, був губернатором, міністром. Мало людей в країні, які мають таку підготовку».

Вінський також не виключив, що у разі зміни лідера соціалістів партія «Народна влада» може почати переговори про об`єднання із СПУ.

«Я не йшов з партії ідеологічно, не писав заяви про вихід з партії, мене звідти виключили. Якщо в Соцпартії буде інший лідер, наша партія вестиме переговори про возз`єднання із СПУ», - сказав він.