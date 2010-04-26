Янукович і Путін зустрінуться через півгодини
21:28, 26 квітня 2010Політика
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Очікується прибуття літака
Прибуття в аеропорт “Бориспіль” глави уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА очікується о 21.40.
Про це УНІАН повідомили в Адміністрації Президента України.
За даними джерел УНІАН, зустріч В.ПУТІНА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА запланована приблизно на 22.00 у приміщенні АП.
Як повідомляв УНІАН, в ході одноденного візиту В.ПУТІН також планує зустрітися з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ.
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