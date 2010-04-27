До ВР, де збираються мітингувальники, має прибути Ющенко

Біля Верховної Ради України збираються мітинги на підтримку опозиції та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Грушевського та вулицях, що прилягають до будівлі парламенту, зібралися представники БЮТ, "Нашої України", ВО «Свобода», «Українська платформа» та інших опозиційних сил. Загалом під прапорами опозиційних сил зібралося декілька тисяч чоловік. Вони скандують: «Путін – геть!», «Ганьба запроданцям!».

Біля огорожі навколо Верховної Ради, де встановлено намети Партії регіонів, перебувають близько двох тисяч прихильників Партії регіонів. Навколо будівлі Верховної Ради вони розвісили гасла: «Рада! Підтримай дії Президента!», «Ми за дружні стосунки з сусідами», «Ефективна влада – стабільні тарифи».

Територію, де проходять мітинги, охороняють представники спецпідрозділу «Беркут» та Внутрішніх військ МВС. У Маріїнському парку знаходяться декілька автобусів МВС.

Очікується, що до Верховної Ради прибуде колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.