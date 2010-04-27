Міліція нарахувала біля ВР 7 тисяч мітингувальників

Наразі поблизу Верховної Ради України, яка планує сьогодні розглянути проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», перебуває близько 7 тисяч мітингувальників – прихильників як опозиційних сил, так і Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, не уточнивши при цьому, скільки, за даними міліції, від якої політичної сили біля парламенту знаходиться людей.

Також у міліції не стали називати кількість своїх співробітників, які забезпечують правопорядок, зауваживши лише, що їх достатньо для того, щоб не допустити порушень громадського порядку.

Щоб уникнути небажаних наслідків дій мітингуючих, прихильники різних політичних сил відокремлені один від одного кордонами «Беркуту» та внутрішніх військ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні партії заявили про неконституційність цього договору й звинуватили В.ЯНУКОВИЧА в зраді національних інтересів. Опозиція ініціювала національний рух опору проти дій влади, яка пішла на підписання «харківського пакту».