Біля ВР - сутичка між опозицією і міліцією

Біля Верховної Ради України, де розпочався розгляд законопроекту про ратифікацію харківського договору по ЧФ РФ, сталася сутичка між мітингувальниками з боку опозиції та представниками правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, перед парламентом міліцейський кордон в складі близько 200 правоохоронців стримує натовп, який намагався прорватися по вулиці Грушевського до будівлі парламенту.

Крім того, двоє міліціонерів схопили одного з мітингувальників і хотіли його затримати. Але під час того, як його намагалися провести через натовп людей на сходах Маріїнського парку, мітингувальники почали відбивати його від правоохоронців. Після невеличкої сутички затриманого мітингувальника міліціонери відпустили.

Зараз навколо ВР, в Маріїнському парку, на вулиці Грушевського та прилеглих вулицях знаходиться кілька тисяч прихильників опозиції.