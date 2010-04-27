Єфремов обізвав опозиціонерів «терористами»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що нинішні дії опозиції можна кваліфікувати як тероризм або перешкоджання посадовцям виконувати свої обов`язки

Про це він сказав в інтерв`ю агентству УНІАН.

За його словами, нинішня ситуація «розглядатиметься не лише на Регламентному комітеті, а й ця ситуація розглядатиметься і правоохоронними органами».

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, «те, що було у залі (сесійній залі ВР), це може кваліфікуватися за двома статтями – можна назвати це тероризмом, з одного боку, а з другого боку – перешкоджання посадовцям виконувати свої обов`язки».

О.ЄФРЕМОВ, який є також головою Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, підкреслив, що дії опозиції - «за межею здорового глузду і за межею безкультурності».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що представники опозиції перешкоджали народним депутатам брати участь у голосуванні, і «дії опозиції сьогодні у сесійній залі підпадають під статті Кримінального кодексу України».

Він також повідомив, що під державними прапорами, якими були накриті місця народних депутатів з фракцій БЮТ і НУ-НС у сесійній залі, «майже всі гнізда для голосування були забиті картоном і залиті суперклеєм». За його словами, «зіпсовано практично техніку більш як на 200 робочих місцях», і це - «варварство».

Як відзначив О.ЄФРЕМОВ, представники охорони парламенту зібрали докази, зокрема, що підтверджують використовування димових шашок у сесійній залі ВР, і це дасть можливість відкрити кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.