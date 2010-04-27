Єфремов обізвав опозиціонерів «терористами»
Зіпсовано техніку на 200 робочих місцях
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що нинішні дії опозиції можна кваліфікувати як тероризм або перешкоджання посадовцям виконувати свої обов`язки
Про це він сказав в інтерв`ю агентству УНІАН.
За його словами, нинішня ситуація «розглядатиметься не лише на Регламентному комітеті, а й ця ситуація розглядатиметься і правоохоронними органами».
Як сказав О.ЄФРЕМОВ, «те, що було у залі (сесійній залі ВР), це може кваліфікуватися за двома статтями – можна назвати це тероризмом, з одного боку, а з другого боку – перешкоджання посадовцям виконувати свої обов`язки».
О.ЄФРЕМОВ, який є також головою Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, підкреслив, що дії опозиції - «за межею здорового глузду і за межею безкультурності».
О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що представники опозиції перешкоджали народним депутатам брати участь у голосуванні, і «дії опозиції сьогодні у сесійній залі підпадають під статті Кримінального кодексу України».
Він також повідомив, що під державними прапорами, якими були накриті місця народних депутатів з фракцій БЮТ і НУ-НС у сесійній залі, «майже всі гнізда для голосування були забиті картоном і залиті суперклеєм». За його словами, «зіпсовано практично техніку більш як на 200 робочих місцях», і це - «варварство».
Як відзначив О.ЄФРЕМОВ, представники охорони парламенту зібрали докази, зокрема, що підтверджують використовування димових шашок у сесійній залі ВР, і це дасть можливість відкрити кримінальні справи.
Як повідомляв УНІАН, під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.