ЗМІ: Росія вимагає створити посередника для продажу газу Україні
08:26, 28 квітня 2010Політика
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Проект нової угоди
У газових відносинах Росії і України знову може з`явитися посередник, пише газета «Коммерсантъ». За даними видання, в проекті нової міжурядової угоди зі співпраці двох країн в енергетиці є вимога російської сторони щодо створення «спільного підприємства в цілях здійснення закупівлі і реалізації природного газу на території України». За словами інформованого джерела газети, йдеться про компанію, яку заснують «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» для закупівлі на українському кордоні російського газу і подальшого перепродажу його кінцевим споживачам.
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