Янукович поновив Станік на посаді судді Конституційного Суду

17:44, 28 квітня 2010
Політика
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Президент скасував указ Ющенка

Станік
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував указ попереднього глави держави Віктора ЮЩЕНКА, яким останній відмінив свій указ про призначення Сюзанни СТАНІК суддею Конституційного Суду України.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 28 квітня, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Зазначеним указом, керуючись частиною п`ятою ст.124 Конституції України та у зв`язку з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 27 січня 2010 року, В.ЯНУКОВИЧ постановив визнати таким, що втратив чинність, указ Президента України від 3 квітня 2008 року № 297 “Про скасування указу Президента України від 25 березня 2004 року № 368”.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня 2008 року В.ЮЩЕНКО скасував свій попередній указ від 25 березня 2004 року про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді КС.

 

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