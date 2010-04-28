Янукович поновив Станік на посаді судді Конституційного Суду
17:44, 28 квітня 2010Політика
3037 0
Президент скасував указ Ющенка
|Сюзанна Станік
Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 28 квітня, текст якого розміщено на сайті глави держави.
Зазначеним указом, керуючись частиною п`ятою ст.124 Конституції України та у зв`язку з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 27 січня 2010 року, В.ЯНУКОВИЧ постановив визнати таким, що втратив чинність, указ Президента України від 3 квітня 2008 року № 297 “Про скасування указу Президента України від 25 березня 2004 року № 368”.
Як повідомляв УНІАН, 3 квітня 2008 року В.ЮЩЕНКО скасував свій попередній указ від 25 березня 2004 року про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді КС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter