Тимошенко сказала, що зробить першим, повернувшись до влади

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що відразу після повернення демократичних сил до влади угоду про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України буде денонсовано.

"Якщо так станеться, що ми з вами разом зможемо повернути демократичні сили до влади, перше, що буде, - це денонсовані всі ці неприродні для України, недопустимі угоди", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО на прес-конференції у Рівному, повідомляється на сайті лідера опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що угоду про пролонгацію перебування ЧФ РФ на українській території можна буде денонсувати тоді, коли в Україні з`явиться справедливий Конституційний Суд, а до влади прийде демократична більшість.

"Є шляхи. Треба мати, по-перше, політичну більшість в парламенті, а, по-друге, мати сформований Конституційний Суд, який буде служити правдою Україні", - підкреслила лідер опозиції.