Тимошенко: бійку в парламенті влаштували регіонали

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко заявляє, що ратифікація в парламенті харківських угод стала можливою через агресивну поведінку депутатів від Партії регіонів, повідомляє її персональний сайт.

"Вони (депутати від Партії регіонів) нас атакували безпосередньо на наших робочих місцях. Вони просто збивали депутатів з робочих місць, робили це найжорстокішим чином", - сказала Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції під час візиту до Рівненської області.

Лідер опозиції зазначила, що якби представники провладної коаліції не спровокували бійку в парламенті як "добре організоване бандугруповання", то опозиція "спокійно забезпечувала більшість, яка б не голосувала за цю зрадницьку ратифікацію".