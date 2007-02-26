БЮТ: цинічною, брехливою та безсоромною стала дискредитація голови Сумської облради

Сумська обласна організація партії “Батьківщина” звинувачує обласні осередки Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій у протидії проведенню реформ у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили голова Сумської облорганізації “Батьківщини”, народний депутат Іван СІДЕЛЬНИК та голова фракції БЮТ в обласній раді Владислав ЛУГОВИЙ, які озвучили та підписали відповідну заяву.

У заяві йдеться про те, що “БЮТ як провідна політична сила на Сумщині ще з першого дня створення діє на принципах відкритості, прозорості та підзвітності громадянам України”. При цьому, стверджують автори заяви, отримавши у березні минулого року від сумчан право виконувати владні повноваження, БЮТ взяв на себе відповідальність за стабільність і розвиток регіону.

Серед своїх досягнень місцеві БЮТівці називають спрямованість “на руйнацію корупційних схем минулої влади” і початок формування нової системи, за якої ресурси області "працюватимуть на користь усієї громади, а не купки політичних авантюристів, корумпованих чиновників та залишків старої владної команди".

Автори заяви переконані, що дії БЮТ дали можливість не допустити знищення майнового комплексу аеропорту «Суми», повернути діяльність підприємства «Сумиоблагроліс» під оперативний контроль громади, запровадити новий порядок надання в оренду водних об’єктів, завдяки чому значні фінансові надходження гарантовані місцевим бюджетам, розпочати реформування мережі комунальних аптек для усунення існуючих там фінансових зловживань, припинити махінації навколо земельних ділянок і забезпечити прозорість прийняття кожного рішення по земле відводам тощо.

Однак такі дії нової влади зустріли “шалений спротив з боку тих, чиї фінансові інтереси зачепило наведення порядку в комунальній сфері області”. Зокрема, за словами представників “Батьківщини”, було організовано масовану наклепницьку інформаційну кампанію, аби завадити наведенню порядку у роботі багатьох комунальних підприємств та установ. При цьому БЮТівці переконані, що організаторами цього стали представники Партії регіонів, СПУ та КПУ, з якими Блок Юлії Тимошенко намагався побудувати робочі, продуктивні відносини.

Вони заявляють, що “найбільш цинічною, брехливою та безсоромною стала інформаційна кампанія з дискредитації голови обласної ради В’ячеслава ШАПОШНІКА, який отримав мандат довіри від жителів області та не допускає чергових “дерибанів” майна, реваншу провокаторів та відновлення "щербанізму" на Сумщині”. На думку БЮТівців, найбільш гідною відповіддю на це є висновок прокуратури Сумської області про безпідставність оприлюднених звинувачень.

Обласна організація БЮТ висловлює свою підтримку В.ШАПОШНІКУ та засвідчує готовність "надати адекватну відповідь усім реваншистським політичним силам, що своїми брудними методами прагнуть дестабілізувати ситуацію в області".

Як повідомляв УНІАН, 31 січня сумчани вийшли на мітинг протесту з вимогами та плакатами: «Геть сімейний підряд ШАПОШНІКІВ», «Руки геть від землі Сумського міського автогаражного товариства «Харківський», «Голову облради В.ШАПОШНІКА з його дружиною у відставку!» та іншими.

Напередодні голова Сумської обласної організації партії «Реформи і Порядок» Володимир ГАРІН оприлюднив у Сумах відкритий лист до лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з проханням відізвати з депутатського корпусу Сумщини її однопартійців – голову обласної ради В’ячеслава ШАПОШНІКА та його дружину, депутата міської ради І.ШАПОШНІК.