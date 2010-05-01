Центром Києва рухається колона людей в масках під чорним прапором

Сьогодні в Києві від станції метро «Арсенальна» розпочали пішу ходу учасники акції проти капіталізму «Марш колективної дії».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 200-300 осіб, які представляють неформальні молодіжні організації, зокрема, «Антифа», «Соціальна альтернатива», «Молодь проти капіталізму», «Стоп – зооциду».

Певна частина молоді одягнута в чорні спортивні костюми з масками або чорними шапочками з прорізам для очей.

Час від часу вони вигукують: «Выше, выше черный флаг – государство главный враг!».

При цьому вони тримають у руках чорний прапор, на якому на білому колі написано «Антифашистська дія».

Колона іде у щільному оточенні працівників міліції, в тому числі співробітників Державної служби охорони, які перебувають у повному екіпірування, зокрема, бронежилетах, захисних шоломах тощо.

Через пересування колони з вул. Грушевського в напрямок Європейської площі ускладнено рух транспорту.