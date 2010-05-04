МЗС готує візит Януковича в Іспанію

Міністри закордонних справ України та Іспанії Костянтин ГРИЩЕНКО та Мігель Анхель МОРАТІНОС обговорили деталі майбутнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Мадрида.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України, зазначивши, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств відбулася у понеділок у Нью-Йорку, де розпочалася конференція з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Між тим в МЗС не уточнили, коли саме відбудеться візит В.ЯНУКОВИЧА до Іспанії.

Разом з тим у ході зустрічі міністри обмінялися думками з найбільш актуальних питань українсько-іспанського співробітництва. Зокрема, йшлося про продовження політичного діалогу, розвиток договірно-правової бази двосторонніх відносин, розбудову торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також європейську інтеграцію України у контексті головування Іспанії в ЄС у першому півріччі 2010 р.

М.А.МОРАТІНОС запросив К.ГРИЩЕНКА відвідати Іспанію з візитом. Запрошення було з вдячністю прийняте, зазначили в прес-службі.

Крім того, під час зустрічі наголошувалося на необхідності продовження переговорів щодо внесення змін та доповнень до Угоди між Україною та Іспанією про соціальне забезпечення громадян від 7 жовтня 1996 року та Адміністративного договору про порядок її застосування від 17 січня 2001 р.

Співрозмовники також висловили зацікавленість у активізації двосторонньої співпраці в культурно-гуманітарній сфері.