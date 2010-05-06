Франківська міськрада надала Бандері та Шухевичу звання почесних громадян

Івано-Франківська міська рада присвоїла провідникові Організації Українських Націоналістів (ОУН) Степану Бандері та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звання почесних громадян міста.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулася позачергова 52 сесія міської ради V демократичного скликання, яка розглянула питання: Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Івано-Франківська; Про запровадження звання «Почесний громадянин міста Івано-Франківська» та Про присвоєння звання почесних громадян міста Івано-Франківська С.Бандері та Р.Шухевичу. За рішення присвоїти почесні звання проголосували усі 50 депутатів, присутні на сесії. «Ми знаємо, що Бандера та Шухевич – давно вже герої для нас. - наголосив секретар Івано-Франківської міської ради Василь БОЙЧУК.- Сьогодні, напередодні Дня міста (7 травня – УНІАН) ми це задокументували».

Приміщення мерії пікетували представники Івано-Франківської міської організації ВО «Свобода», які виставили партійні намети і вимагали через гучномовець присвоїти почесні звання почесних громадян Івано-Франківська С.Бандері і Р.Шухевичу. Після оголошення результатів голосування свободівці подякували депутатам і розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, позачергова сесія була скликана відповідно до звернень 33 громадських та політичних організацій Івано-Франківська. Відповідне звернення до міського голови Віктора АНУШКЕВИЧУСА підписало 35 депутатів міської ради.

Довідка УНІАН. 30 квітня Тернопільська міська рада під час сесії присвоїла звання «Почесний громадянин міста Тернополя» Степану Бандері – Герою України, провіднику ОУН (посмертно) та Роману Шухевичу – Герою України, Головнокомандувачу УПА, генерал-хорунжому (посмертно).

Також у Львівській міській раді пропонують присвоїти Степану Бандері звання «Почесний громадянин міста».