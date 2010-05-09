Зурабов вважає, що скорочення на ЧФ РФ відбуваються «за інерцією»

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ вважає, що рішення, які ще продовжують реалізовуватися зі скорочення ЧФ РФ, мають певну інерцію, і найближчим часом можливе переосмислення раніше прийнятих відповідних рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Севастополі. «І от те, що командування флоту і міноборони готує (пакет документів - УНІАН) щодо різних аспектів базування ЧФ РФ у зв`язку з продовженням термінів його перебування на території України, вважаю, можливе переосмислення раніше ухвалених рішень. Я таке допускаю», - сказав він. Бо, як продовжив посол, «якщо ще донедавна як орієнтир був встановлений 2017-й рік, але підписання документів, які зберігають право на базування ЧФ РФ в Україні до 2042 року, як я можу припустити, дають змогу нам по-новому глянути на все те, що має бути зроблене, з тим, щоб і місто, і флот почувалися в цей період максимально комфортно». На думку М.ЗУРАБОВА, «потрібно гроші вкладати і в соціальну інфраструктуру, необхідно займатися розвитком берегової інфраструктури, серйозно займатися озброєнням і військовою технікою, яка на ЧФ РФ не оновлювалася вже багато років. І, звичайно, вкладати гроші в саме місто, оскільки це місто, по суті, обслуговує і ЧФ РФ, і членів сімей військовослужбовців». Як додав посол, «ось у цьому сенсі, мабуть, зараз дуже актуальні ті переговори, які в попередньому плані пройшли у мене (декілька днів з главою міста Валерієм САРАТОВИМ - УНІАН), і я думаю, що сьогодні відбудеться розмова і у голови адміністрації президента РФ Сергія НАРИШКІНА з керівництвом Севастополя і з главою Адміністрації Президента України ЛЬОВОЧКІНИМ, торкнуться питання базування ЧФ РФ, що потрібно зробити для того, щоб перебування тут російського флоту не обтяжувало місто, а було серйозним чинником, що впливає на його економічний і соціальний розвиток».

В інтерв`ю УНІАН М.ЗУРАБОВ повідомив, що «командування ЧФ РФ відповідно до доручення президента РФ міністрові оборони РФ про підготовку програми розвитку ЧФ РФ, берегової інфраструктури, соціальної сфери, зокрема й Севастополя, має вирушити найближчим часом до Москви зі своїми попередніми пропозиціями». За словами посла, «така робота триватиме, я можу припустити, не один день. Президент встановив термін один місяць. Можливо, що через місяць ми матимемо інформацію про конкретний зміст цих пропозицій і планів».

М.ЗУРАБОВ також повідомив: «ми припускаємо, що візит до Севастополя міністра оборони РФ СЕРДЮКОВА можливий, але терміни цього візиту поки що не визначені. Я знаю, що у міністра оборони є плани відвідати Севастополь».