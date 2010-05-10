Марков хоче «різкої, радикальної зміни підручників історії в Україні»

Російський політолог Сергій МАРКОВ вважає «важливим завданням» «різку, радикальну зміну підручників історії в сучасній Україні», бо, на його думку, «вони сфальсифіковані».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.МАРКОВ заявив учора журналістам у Севастополі за підсумками засідання регіонального відділення Громадської організації «Центр соціально-консервативної політики», на якому розглядалася така тема, як «Роль великої Перемоги в історії братніх народів СРСР». На думку С.МАРКОВА, «не може йтися про те, що це - внутрішня справа України. Ми не дозволимо, аби через ці підручники на нас, росіян, нацьковували ненависть молодого покоління. Ми повинні добитися, аби ці підручники відповідали історичній правді. Це, до речі, європейський підхід. Ми - європейці. А ті, хто писав ці підручники - вакарчуки, ющенки - вони антиєвропейці».

С.МАРКОВ також заявив, що твердо стоїть «на позиціях демократії, європейського вибору України й Росії, дружби між народами», і вважає, «що одна з найважливіших проблем сучасної України - та, що тут упродовж 15 років меншість намагалася нав`язати свою волю більшості народу». І зараз, як сказав політолог, «слава Богу, до влади приходить більшість. Ця більшість повинна знайти в собі мужність змусити всіх діяти згідно із законом».